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HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!

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HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
Samsunspor tarihinin en başarısız yönetimi olan Erkurt Tutu ve ekibi geçmişi adeta mumla arattı. Önceki yönetimleri beğenmeyen ancak bu sezon ligin ilk devresini 11 puanla 17. sırada tamamlayan Samsunspor'un durumu işler acısı.

Samsunspor, İsmail Uyanık'ın başkanlığı bırakmasının ardından bir çok başkan ve yönetici gördü. Çok kişi takımın yönetimine talip oldu. Aralarında şehrin tüm desteğini alan da oldu, hiçbir katkı görmeyen de. Ama böylesine başarısız bir yönetim şeklini Samsunspor, tarihi boyunca hiç yaşamadı. Samsunspor beğenilmeyen yönetimler döneminde bile ligin devresini 11 puanla 17. sırada tamamlamadı.

BU TABLO ERKURT TUTU'NUN ESERİ
Bu sezon gerek transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamaması gerekse yönetimsel hatalar Kırmızı-Beyazlı takımı tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemesine neden oldu. Transfer yasağı bulunmasına rağmen eldeki oyuncularını da kaybeden Erkurt Tutu ve ekibi, Samsunspor tarihinin en başarısız yöneticileri konumuna geldi. Tarihinin hiçbir döneminde 16 maçta sadece 6 gol atabilen pozisyonuna düşmeyen Samsunspor'a bu tabloyu yaşatanlar ise hiç kuşkusuz Erkurt Tutu ve ekibidir.

KAR VE BANK TAKIMI AYAKTA TUTTU
Her fırsatta Samsunspor'un eski başkanları Emin Kar ve Mehmet Bank yönetimlerini eleştirip, "Samsunspor'u dilenci durumuna düşürdüler" diye propaganda yapan Erkurt Tutu, onların çok gerisinde kaldı. Emin Kar, iki futbolcu ile teslim aldığı kulübü 32 futbolcuyla bıraktı ve takımı Play-Off da Mersin ile final oynattı. Mehmet Bank ise, Emin Kar'ın istifasının ardından maddi imkansızlıklara rağmen takımı ayakta tutmayı başardı.

KÖTÜ YÖNETİM KONUSUNDA ZİRVE YAPTILAR
Ligde aldıkları puan cezaları ile sezona geriden başlayan takımların bile gerisine düşen Samsunspor'a bu durumu yaşatan yönetim, başarısızlığın tek sorumlusudur. Hem alt yapıda hem de üst yapıda başarısızlık ve kötü yönetim konusunda adeta zirve yapan Erkurt Tutu ve ekibi, ligin ikinci yarısında ise nasıl bir yönetim tablosu çizecek merak konusu.

"KİMSE VERMEZSE SİZ VERİN"
Taraftarların dahi güvenmediği bir yönetim haline gelen Erkurt Tutu ve ekibinin Samsunspor'u düşürdükleri durumdan kurtarmaları için devre arası transfer dönemi son şans. Kapı kapı dolaşıp transfer tahtasını açmak için kaynak arayan yöneticilere, "Kimseden yardım alamıyorsanız, kendi cebinizden para verip tahtayı açın" diye seslenen taraftarlar, transfer yapılmasının olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

"ELİNİZİ CEBİNİZE ATIN"
Beğenmedikleri ve sürekli eleştirdikleri Emin Kar, Mehmet Bank ve Recep Hun yönetiminin kendi kişisel kaynakları ile takımı ayakta tuttuğu bir dönemi yaşayan Samsunspor'un yönetimine talip olanların da ellerini ceplerine atmasını beklemek bu şehrin hakkıdır. Recep Hun'un kendi adına bankadan 2 milyon TL çekip, Samsunspor'da futbolculara olan ödemeleri yaptığı hatırlatan taraftarlar, aynı tavrı mevcut yöneticilerden de bekliyor.

Haber Yorum - Davut AKTAŞ

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