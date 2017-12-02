Hacılar Camii’nden Ataç’a Teşekkür

Çamlıca Hacılar Camii Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, cami inşaatına katkılarından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür etti.

Çamlıca Hacılar Camii Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, cami inşaatına katkılarından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür etti.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eski Hacılar Camii'nin yıkımını yaparak, yeni yapılacak cami için temel kazımını gerçekleştirdi. Ayrıca cami yapımı tamamlandıktan sonra çevre düzenlemesi yine Tepebaşı Belediyesi ekiplerince yapılacak.

Cami inşaat alanına giden Başkan Ataç, burada cami heyetiyle bir araya geldi. Süren çalışmaları yerinde inceleyen Ataç, "Cami heyetinin talebi üzerine Tepebaşı Belediyesi olarak buradayız. Belediye olarak camilerimizin yanındayız. İmkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cami Dernek Başkanı Adil Yiğit, Başkan Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yiğit, "Başkanımıza müracaat ettiğimizde bizi geri çevirmedi. Camimizi yenileme sırasında Tepebaşı Belediyesi'nin büyük katkıları oldu. Başta Başkanımız Ataç olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.