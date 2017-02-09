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Haçova Muhtarlarından Referandum Açıklaması:

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Haçova Muhtarlarından Referandum Açıklaması:
Akçadağ ilçesine bağlı Yaylımlı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar Mahallelerinden muhtar ve vatandaşların referandumda "Evet" oyu vereceklerini açıklamalarının...

Akçadağ ilçesine bağlı Yaylımlı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar Mahallelerinden muhtar ve vatandaşların referandumda "Evet" oyu vereceklerini açıklamalarının ardından Haçova Muhtarlarından açıklama geldi.

Haçova Köyü Dayanışma ve Kültür Derneğinde bir araya gelen Atalar, İkizce ve Ataköy Mahallesi Muhtarları yaptıkları basın açıklaması ile "Referandumda "Evet" oyu" açıklamasının tüm Haçovalı Alevileri bağlamadığını ileri sürdüler.

Toplantıda konuşan Atalar Mahalle Muhtarı İmam Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır'a yapılan ziyaretten haberlerinin olmadığını ifade ederek, "Biz gerektiği yerde Belediye Başkanlarımızla görüşüyoruz ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak referandumda kimse kimsenin tercihine müdahale edemez ve kimse kimsenin adına konuşamaz, bizim köyümüzün bir geleneği var, herkes sandığa gidip o doğrultuda oyunu kullanacak" diye konuştu.

İkizce Mahalle Muhtarı Mahmut Çolakoğlu ise, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden genel olarak memnun olduklarını kaydederek "Ama ziyarette bizim adımıza bu açıklamayı yapanları kınıyoruz. Seçim günü herkes gider oyunu kullanır. Yapılan bu açıklama tüm Haçovalıları bağlamaz" diye konuştu.

Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici de açıklamayı kınayarak ziyaretle ilgili bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Yaylımlı Mahalle Muhtarı Şeyho Karabulut ile Atalar Mahallesinden bazı mahalle sakinleri geçtiğimiz gün Başkan Ahmet Çakır'ı ziyaret etmiş ve referandumda evet oyu kullanacaklarını belirtmişlerdi.

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