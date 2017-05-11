Sözüm ona kendini tarihçi ad eden üç ne idüğü belirsiz, çıkmış bir televizyon kanalına Ulu Önder Atatürk hakkında ileri geri konuşuyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna saldırmak moda ya günümüzde. Onlar geri kalır mı bu onursuzca saldırılardan, hakaretlerden, içi boş yalanlardan. Akılları sıra Ulu Önder’i halkın gözünden düşürmeye çalışacaklar. Hadi oradan densizler.

Zaten nafile bir çaba içinde oldukları, toplumun kendilerine gösterdiği, her gün çığı gibi artan tepkilerden belli oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da halkın başvurusu üzerine Atatürk düşmanı sözde tarihçiler hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Satırları yazarken skandal sözlerin sahibi Hasan Akar ile Hasan Yeşilyurt gözaltına alınmamıştı. Umarım, Atatürk’e bu denli saldırmanın, ağza alınmayacak sözlerle hakaret etmenin bir karşılığı olacağını yargı onlara gösterir.

Asıl değinmek istediğim, dedikodu yaparak ve varsayımlarla konuşarak kendini tarihçi, bilim insanı diye lanse edenlerin çok rahat şekilde televizyonlarda yer bulup, utanmadan Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hakkında gayri ahlaki konuşmaları , kendilerince “Derin tahlilerde” bulunmaları. Bu kadar mı ucuz Atatürk’e, eli öpülesi annesine, manevi kızına hakaret etmek, onursuzca sözler söylemek, iğrenç şekilde saldırmak?

Bu tip insanların işleri, güçleri Cumhuriyet’e, Ulu Önder Atatürk’e, yetmedi ailesine saldırmak, öfke duydukları Türkiye Cumhuriyeti’nden hınç almak, içlerindeki hoşnutsuzluğu kusmak.

Ne var ki, halkın tepkisini, eleştirisini asla hesap edemiyorlar. Nitekim, öğrenciler densizlerden biri olan Mustafa Armağan’ı konuşmacı olduğu İstanbul Üniversitesi’ne sokmadı. Yine, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından cumartesi günü bu üç ismin çalıştığı Derin Tarih Dergisi ile program yaptığı TV Net kanalı önünde protesto eylemi gerçekleştirilecek, meydanın boş olmadığını gösterecek.

Ünlü bilim insanı, tarihçi İlber Ortaylı katıldığı televizyon programında üç karanlık kafalı zata gereken yanıtı hem de fazlasıyla verdi.

İşte Ortaylı’nın suratlarına tokat gibi yanıtından bazı bölümler.

“Mustafa Armağan, kendi etnik kökeni üzerinden etnik milliyetçilik yapıyor. Normal bir adam Kazım Karabekir’le Mustafa Kemal’i ne diye düşman gibi gösterir. Ne derdin var İstiklal Harbi komutanlarıyla. Herif kendine göre tarihi çarpıtıyor. Bunlar cahil adamlar, ne bilirler tarihi. Bir b..k bildikleri yok. Ne okuyacak, ne bilecek? Allah’ın hödüğü suratına baksan halde turp sattırmazsın.”

İlber Ortaylı, Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan hakkında söylenenlere de şu sözlerle tepkisini gösterdi.

“Afet İnan’a çok ayıp edildi. Ben dünyada bu kadar terbiyeli, seviyeli, mütevazi, her şeyi gayet güzel anlatan şekerler şekeri bir hoca görmedim. Üniversitedeki çok insandan daha cesurdur. Çok şeker bir kadıncağızdı. Allah rahmet eylesin. Her bakımdan mükemmeldi. Bir kere kadın yaşlanmasını bilen nadir Türk kadınlarındandı. Bu adamlar, zamanında kadınlarla iyi ilişkiler kursaydı, böyle olmazlardı.”

İlber Hoca, konuşmasının son bölümünde üç kendini bilmezi çok iyi tanımlıyor. Başka söze ne hacet.

Ne ilginçtir ki, yıllardır Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret edenlerin ellerinde iddialarını kanıtlayacak hiçbir belge, kanıt yok. Salla babam salla gitsin.

Çamur at, izi kalır örneği atmasyonla, palavrayla sözüm ona karalamaya, küçük düşürmeye kalkıyorlar. Attıkları çamurun da hiçbir izi kalmıyor. Çünkü çirkin sözlerinin, hakaretlerinin hiçbir tutar yanı yok.

Kendilerini geliştiremeyen, dar kafalarının içindeki aynı kısır döngü ile iftira atan, hakaret eden haysiyet cellatları, müfteriler ne kadar çamur atmaya kalkışırsa kalkışsın ışık ve aydınlık saçan güneşi balçıkla sıvayamazlar.

Sıvayamayacaklarını iftira ve yalanlara karşı halkın çığ gibi büyüyen tepkisi çok güzel ortaya koymuyor mu?