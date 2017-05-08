Hadis Ezberleme Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Bisiklet

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 40 Hadis Ezberleme Yarışması'nda dereceye...

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 40 Hadis Ezberleme Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

Okul bahçesinde düzenlenen tören ile bisikletlerine kavuşan öğrencilerin büyük bir mutluluk yaşadı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yaptığı konuşmada "Sizler geleceğin din görevlileri, şehrimizi, ülkemizi, İslam sancağını dalgalandıracak çocuklarımız olarak bizleri her zaman gururlandırdınız. Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimizin hadislerini ezberleyerek yapılan yarışmada önemli dereceler elde ettiniz. Onun güzel ahlakı ömür boyu size örnek olsun, öğrendiklerinizi gelecek nesillere öğretin" dedi.

Törenin ardından öğretmenler ve öğrenciler ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı, daha sonra Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermesin açılışına katılmak üzere okuldan ayrıldı.