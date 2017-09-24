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Hadise Ve Mümin Sarıkaya 6. Kardeş Kültürler Festivali’nde Sahne Aldı

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Hadise Ve Mümin Sarıkaya 6. Kardeş Kültürler Festivali’nde Sahne Aldı
Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Kardeş Kültürler Festivali konseri Ataşehir Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki açık alanda yapıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Kardeş Kültürler Festivali konseri Ataşehir Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki açık alanda yapıldı. Konsere çok sayıda Ataşehirli katıldı. Keyifli dakikalar yaşadı. Hadise ve Mümin Sarıkaya sevilen şarkılarını seslendirirken sanatçı Yavuz Seçkin de taklitleriyle geceye renk kattı.

Konserde konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "6'ncısını kutladığımız Kardeş Kültürler Festivali Ataşehir için değişim ve dönüşüm oldu. Ben belediye başkanı olduğumda Ataşehir farklı bir kentti. Atatürk Mahallesi ile Yeni Çamlıca Mahallesi arasında bir farklılık vardı. Ben ve arkadaşlarım, gördüğünüz kadrolar aradaki farklılığı kaldırdık. Yani Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşımızla Yeni Çamlıca Mahallesi'nde yaşayanları asla ayırt etmedik. Çünkü hepsi bizim insanımız, dedik. Aynı hizmetleri, orada ne yapıyorsak burada da aynısını yaptık. Yalnız Yeni Çamlıca'da bir şey yapamadık. Ben bir söz verdim sizin imarınızı çıkaracağım, tapunuzu vereceğim. Bu işler öyle değil fakat günlerce imar planları çıkmak için Büyükşehir'e gittik. Arkadaşlarım iyi bilir, muhtarlar da bilir. Büyükşehir bu bölgenin 1/5000'lik imar planı yapmadıkça bölgeyle ilgili plan yapamıyorum. Bunu böyle herkes bilsin. Benim yetkim yok. Büyükşehir yetkilileri burada muhtar da burada. Yapsınlar 1/5000'lik planları yarın sabah sizin sorununuzu çözeyim." dedi.

Daha sonra Ataşehir Belediye Başkanı'na çiçek takdim edildi ve gece konserlerle devam etti.

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