Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aşırı yağışın etkisiyle dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aşırı yağışın etkisiyle dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sularında İzmit Alikahya Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Anıl B. idaresindeki 41 BL 404 plakalı ticari araç, aşırı yağıştan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Anıl B., suya gömülen araç içerisinde mahsur kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç dereden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kaza ile alakalı inceleme başlattı.