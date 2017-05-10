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Hafızlar Kırklareli’nde Yarıştı

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Hafızlar Kırklareli’nde Yarıştı
Hayrat Vakfı ve Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği hafızlık yarışması Kırklareli Hızırbey Caminde öğle namazı öncesi vatandaşların da katılımı...

Hayrat Vakfı ve Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği hafızlık yarışması Kırklareli Hızırbey Caminde öğle namazı öncesi vatandaşların da katılımı ile gerçekleştirildi.

İmtihan Komisyonunda görevli Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Müftü Yardımcısı, Mustafa Korkmaz, İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Kırklareli İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Hilmi Taşçı ve İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammed Pilgir yarışmada jüri üyeliği aldı.

Yarışmaya giren İstanbul'dan Sadullah Fazil, Furkan Dayan, Hakkari'den Cahit Özer ve Kahramanmaraş'tan Turgut Sarı, imtihan komisyonu karşısında okuyuşlarını gerçekleştirerek birinci olana verilecek olan Umre hediyesini alabilmek için en güzel okuyuşlarını yaptılar.

Yarışmada, Turgut Sarı birinci, Sadullah Fazıl ikinci, Cahid Özer üçüncü, Furkan Dalan ise dördüncü oldu. Yarışmanın birincisine umre, diğerlerine de çeşitli hediyeler verildi.

Hafızlar Kırklareli’nde Yarıştı

Hafızlar Kırklareli’nde Yarıştı

Hafızlar Kırklareli’nde Yarıştı

Hafızlar Kırklareli’nde Yarıştı

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