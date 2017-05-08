Hafriyat Şirketine Ait Depoda 53 Ton Kaçak Madeni Yağ Ele Geçirildi

Sakarya'nın Gebze ilçesinde bir hafriyat şirketine ait tanker ve akaryakıt deposunda yapılan kontrolde 53 ton kaçak medeni yağ ele geçirilirken, olayla ilgili...

Sakarya'nın Gebze ilçesinde bir hafriyat şirketine ait tanker ve akaryakıt deposunda yapılan kontrolde 53 ton kaçak medeni yağ ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında, bir hafriyat şirketine ait tanker ve akaryakıt deposunda yapılan kontrol sonucunda 53 ton kaçak madeni yağın ele geçirildiği, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.