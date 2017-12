Hafriyat Sonrası Oluşan Çatlaklar Bina Sakinlerini Korkutuyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir inşaat firmasının yaptığı hafriyat sonrası yakınındaki binada oluşan çatlaklar vatandaşları korkutuyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir inşaat firmasının yaptığı hafriyat sonrası yakınındaki binada oluşan çatlaklar vatandaşları korkutuyor. Bina sakinleri hafriyatı yapan müteahhidi sorumlu tutarken, müteahhit firma sahibi ise mağduriyetin giderilmesi için adım attığını ancak bina sakinlerinin kabul etmediğini iddia etti.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak üzerinde yeni bir inşaat projesine başlayan firmanın hafriyat yaptığı sırada yağan yağmurlarla birlikte kayma meydana geldi. Yaşanan kayma sonrası yol üzerinde ve aynı sokakta bulunan bir binada derin çatlaklar oluştu.

"Can güvenliğimiz yok"

Bina sakinlerinden Sevgi Karakaya her gece evden çıtırtılar geldiğini ve uyku uyuyamadıklarını ifade etti. Evde meydana gelen çatlaklarla birlikte binada oynama olduğundan pencerelerinin kapanmadığını belirten Karakaya "15 gündür farklı yerlerde çatlaklar oluşuyor. Önce duvarlarda başladı, daha sonra banyo, lavaboda çatlaklar oluştu. İnşaat firması buraya sanırım site yapacak. O çalışmalardan sonra burada çatlaklar oluşmaya başladı. Çok korkuyoruz. Sabaha kadar uyuyamıyoruz, can güvenliğimiz yok. Çok endişeliyiz. Özellikle büyük araçlar geçtiğinde çok hissediyoruz. Biz bir an önce güvenli bir yere taşınmak istiyoruz. Daha fazla kalmak istemiyoruz. Bu evi alalı 3 yıl oldu ve daha halen borcunu ödüyoruz. Şu anda kendi imkanlarımızla taşınacak gücümüz yok. Evde sanki insan varmış gibi sağda solda çatırtılar oluşuyor. Yağmur yağdığında daha çok korkuyorum. O zaman hiç uyumuyorum. Pencereleri kapatamıyorum, soğuk bir taraftan" dedi.

"Bizim gecelerimiz gündüz, gündüzlerimiz gece oldu"

Evinin içerisini yeni yaptırdığını ancak oluşan çatlaklar nedeniyle her şeyin mahvolduğunu anlatan Habibe Yavuzyiğitoğlu ise mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi. Yaşanan birçok depremde evlerinin hiç hasar görmediğini dile getiren Yavuzyiğitoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Burada inşaat yeri açıldı ve daha sonra evimiz kaydı. Temeli açtı, yağmur yağdı burada ağaçlar vardı ve aktı aşağıya. Ben doğalgazımı daha bu sene yaptırdım, mutluluğunu yaşayamadım. Benim beyim de yok. Bizim gecemiz gündüz, gündüzümüz gece. Her taraftan çıt çıt ses geliyor, korkuyoruz yani. Sinirlerim bozuldu. Zaten tiroit hastasıyım. Sadakaya ihtiyacımız yok. Bizim evimiz sapasağlamdı. Müteahhit buraya geldi "çelik duvar mı yapayım, evi sökeyim yeniden mi yapayım?" diyor bize. Biz ne gerekiyorsa onu istiyoruz, kimseden sadaka istemiyoruz."

"Evimde huzurum kalmadı"

Müteahhit firmanın geçtiğimiz 4 Kasım'da kazı yaptığını ve yağan yağmurlarla birlikte kaymalar yaşandığını belirten bina sakinlerinden Durdu Yalçınkaya, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklediğini söyledi. Binada toplamda 4 daire bulunduğunu ve 10 kişinin can korkusu ile yaşamaya çalıştığını anlatan Yalçınkaya "Burada belediyenin duvarı vardı. O taş duvar kaldırıldıktan sonra aşağıya göçmeler oldu. Yolun iki metresi gitti ve tek şerit çalışıyordu. Ayhan bey bize belediyeye şikayet etmemizden dolayı kızmış. Geçtiğimiz Cuma günü buraya hakim tespit için geldi, cumartesi de Ayhan Bey benim yanıma geldi. Bana diyor ki "Senin bina eski." Eski bina olur mu, senin kazın yüzünden oldu. Siz de gördünüz fay hattı gibi burası. Benim gelinim, torunlarım var. 6 kişi yaşıyoruz evde. Gelinim, torunlarım sabaha kadar uyuyamıyor. Benim evde huzurum kalmadı. Benim mağduriyetimi kim giderecekse gidersin. Ben adalete başvurdum, adalete sonuna kadar güveniyoruz. Buraya 8-9 kat iskan verilmiş. Burada binalar hep 4-5 kat. Bu nasıl verildi onu da anlamıyorum. Burada bina var, kazı yapılırken hiç düşünülmedi mi? Biz binada 10 kişi yaşıyoruz. Böyle giderse hepimiz öleceğiz. Bir yardım bekliyoruz herkesten" diye konuştu.

"Yardımcı olmayı teklif ettim, kabul etmediler"

İnşaat firması sahibi Ayhan Günaydın ise konunun yargı aşamasında olduğunu belirterek bilirkişinin raporu doğrultusunda verilecek kararı uygulayacaklarını söyledi. Günaydın yaptığı açıklamada "Ben olay yargıya taşınmadan önce teknik birimlere binayı incelettirdim. Bu bina 1975'te yapılmış, 1983'te Özal döneminde imar affına uğramış. Bizim teknik ekiplerimiz kolonların güçlendirilerek sağlamlaştırma yapılabileceğini ifade ettiler. Ben de bina sakinlerine kolonları güçlendirip, içeride meydana gelen çatlaklar olsun, pencereleri olsun ayarlamalarını yapıp yardımcı olmayı teklif ettim. Kabul etmediler "Hayır ben bir şey yaptırmam, iş yargıya taşındı" dediler. O zaman yargı kararını bekleyeceğiz. Ben vicdanen iyi niyetli olarak "bunları yaptırıverelim" dedim. Şu anda bu binadaki çatlaklar eski olmasından dolayı mı, yoksa hafriyattan sonra mı böyle oldu? Bu belli değil. Ben buna rağmen henüz yargı kararını vermeden aynı teklifim yine geçerli. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil. Tam tersine varsa bir mağduriyet hemen onu gidermek. İnşaat projem sigorta kapsamında zaten. Bilirkişi raporuna karşı bizim de gerekli adımlarımızı avukatımız aracılığı ile atılır. İş artık yargı aşamasında. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi yetkilileri ise çatlakların oluştuğu bina ile ilgili incelemeleri yaparak gerekli önlemlerin alındığını belirtirken, konunun yargı aşamasında olması nedeniyle açıklama yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.