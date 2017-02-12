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Haftanın Kazananı Trabzonspor

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Haftanın Kazananı Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kazanan Trabzonspor, 20. haftanın en karlı ekibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kazanan Trabzonspor, 20. haftanın en karlı ekibi oldu. İlk 9 sıradaki takımlardan puan kaybetmeyen tek ekip, Karadeniz temsilcisi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasına şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerin puan kayıpları damga vururken, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kazanan Trabzonspor, haftanın en karlı ekibi oldu. Osmanlıspor'u deplasmanda Olcay Şahan'ın golüyle devirerek ikinci yarıda oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran Trabzonspor, ilk 9 sırada yer alan takımların tamamının puan kaybetmesiyle haftanın en kazançlı ekibi oldu.

Puan kaybetmeyen yok

Lider Beşiktaş'ın Karabükspor'a deplasmanda 2-1, 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa'ya 4-0, 3. sırada bulunan Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'a 2-1 kaybettiği haftada, 4. sırada bulunan Fenerbahçe, 8. sıradaki Bursaspor ile 1-1 ve 5. sıradaki Antalyaspor ile 7. Konyaspor'un yine 1-1 berabere kalmasıyla, Trabzonspor ilk 9 sıradaki ekipler içinde tek kazanan takım olmayı başardı. Devre arası takviyeleriyle güçlü bir kadro oluşturan bordo-mavili ekip, 4. sıradaki Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını da 6'ya indirdi.

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