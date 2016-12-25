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Hain kuklalar bitmedi

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Hain kuklalar bitmedi
Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 15 Temmuz’un din algısı değiştirilmiş insanların bir kalkışması olduğunu, bu kuklaların henüz bitmediğini, hala insanların arasında olduğunu söyledi

Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL) öğrencileri, 15 Temmuz ruhunu, Gazeteci-Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan dinledi. 

Öğrencilere, “Böyle bir okula sahip olduğunuz için çok şanslısınız, imkanlarınızı iyi değerlendirin” diyerek söze başlayan Gazeteci- Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, “15 Temmuz’dan önce yaşanan, en elim olay 12 Eylül’dür. O döneme iyi vakıf olursak, kardeşin kardeşi nasıl kırdırıldığını idrak edersek, bugünü çok iyi anlarız. ‘Tarih tekerrürden ibarettir.’ Nerede olursanız olun kendinizi geliştirmeniz gereken bir dönemin içerisindesiniz. 15 Temmuz, din algısı değiştirilmiş insanların bir kalkışmasıdır. 15 Temmuz darbelerin başlangıcı değil, sonudur "dedi. 

Yenişehirlioğlu "Sonuç bölümüyle yetinirseniz 15 Temmuz’u  anlayamazsınız. 40 yıl önce tanklar, insanların zihninde yürütülmeye başlamıştır. Siz bizim geleceğimizsiniz, siz gençler bizim umudumuzsunuz, siz köleleşirseniz Türkiye köleleşir. Siz birilerinin eline maşa olursanız, Türkiye’de birilerine maşa olur. İstedikleri Amerika’daki Fetullah Gülen’i ülkenin başına geçirmekti. Bu kuklalar, henüz bitmiş değil. Köleleşmiş insanlar hala aramızda. 40 yıl boyunca bir insan üzerinde çalışırsanız, onu istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. O insanları böyle kandırdılar” diye konuştu.

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