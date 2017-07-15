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HAİNLERE GÖZDAĞI

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HAİNLERE GÖZDAĞI
249 şehidimizin verildiği, 2 bin 500'ün üzerinde vatandaşımızın gazi olduğu 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının yıldönümü için vatandaşlar meydana akın etti
Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde adeta sokaklara taştı, meydanları doldurdu. Samsun'da merkez ilçelerde yapılan etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda insan seline dönüştü. Bölgemizde Samsun, Tokat, Amasya, Kırıkkale, Sinop, Çorum, Ordu ve Giresun'da da meydanlar doldu taştı. 
 
Samsun'da Vali Osman Kaymak, milletvekilleri ve belediye  başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin çağrısıyla 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının yıldönümü yapıldı. Öğleden sonra vatandaşlar nöbet için yerlerini almaya başlarken, alan bayraklarla donatıldı. Polis ise geniş güvenlik önlemi aldı. Meydanda 15 Temmuz sergisi de açıldı.  Sabaha kadar Cumhuriyet Meydanı'nda 'demokrasi nöbeti tutan' vatandaşlar, şehitlere dua etti, bir kez daha "Hainlere bu ülkede yer yok" mesajı verdi.
 
CUMHURBAŞKANI  HİTAP ETTİ
 
15 Temmuz kutlamaları Samsun'da günler öncesinde başlandı. 11 Temmuz'da şehitlik mezarlığı ziyaretiyle başlayan etkinlik, aynı gün Büyük Cami’de mevlid-i şerif ile devam etti. Şehitlerin anıldığı gecede, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan dün gece ise Cumhuriyet Meydanı'nda anma programının gerçekleştirildi. Sinevizyon ile 15 Temmuz anlatılırken, unutulmaz kareler ile o gece yeniden gözler önüne geldi. Gece yarısına doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden canlı yayın ile tüm halka hitap ederken meydanda 'Dik dur eğilme, millet seninle' sloganları atıldı.  
 
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Demokrasi direnişi yıldönümünde anıldı...
Samsunlular 15 Temmuz Hain FFETÖ kalkışmasının yıldönümünde meydana aktı. Onbinlerce kişi, sabaha kadar şehitler için dua etti, FETÖ'yü lanetledi. Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demokrasi nöbetine katıldı. 
 
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Geniş güvenlik önlemi alındı...

Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti hazırlıkları sürerken, poliste geniş güvenlik önlemi aldı. 

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Resim sergisi...

Dün öğleden sonra vatandaşlar nöbet için yerlerini almaya başlarken, alan bayraklarla donatıldı. Demokrasi direnişiyle ilgili resim sergisi de açıldı. 

Haber: Zekeriya FIRAT - E. Caner CABBAR  Fotoğraflar: Kürşat GEDİK - Murat Can YETİMOĞLU

 

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