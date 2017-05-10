Hainlerin 26’ncı İni De Bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kullandığı 26'ncı mağaranın...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kullandığı 26'ncı mağaranın da bulunduğu açıklandı. Mağarada yapılan aramada teröristlere haftalarca yetecek miktarda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci J.Komd.A.K.lığı emir-komutasında; BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ'nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla Güvenlik Korucuları ile takviyeli 3xJ.Komd.Tb.ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan ve bugüne kadar ki en kapsamlı silah ve malzemenin ele geçirildiği, bölücü terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu Şehit J.Bnb.Ahmet Karaman-2 Operasyonu çok zor arazi ve hava şartlarına rağmen 21 gündür aralıksız olarak devam ettiği vurgulandı.

Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) şimdiye kadar BTÖ mensuplarının kullandığı 26 adet mağara tespit edildiği belirtilerek mağaraların çok derin ve uzun ve aynı zamanda çok bölmeli olması dolayısıyla aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği kaydedildi.

İcra edilen operasyon kapsamında 09 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak-Kato Dağı bölgesinde tespit edilen 26'ncı mağarada yapılan aramada 16 adet muhtelif tipte silah, 35 bin Biksi Mühimmatı, 14 bin 700 Kaleşnikof mühimmatı, 350 uçaksavar mühimmatı, 70 adet Kanas mühimmatı, 26 adet 60 mm.lik havan mühimmatı, 100 adet havan mühimmat başlığı, 3 adet anti-tank mayını, EYP yapımında kullanılan çok sayıda entegre devre ve malzeme ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi. Sadece 26'ncı mağaradan çıkan bu miktardaki silah ve cephane bile burada barınan teröristlere haftalarca yetecek miktarda olduğuna dikkat çekildi.

Bölgede operasyon devam ettiği bildirildi. (BC - FT)