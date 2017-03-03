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Hainlerin İnine Girildi

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Hainlerin İnine Girildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-71 Operasyonu'nda çok miktarda patlayıcı madde...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-71 Operasyonu'nda çok miktarda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında Tunceli Aliboğazı bölgesinde 25 Şubat-1 Mart 2017 tarihleri arasında "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-71 Operasyonu"nun icra edildiğini bildirdi. Operasyonda icra edilen arama-tarama faaliyetleri sonucunda 13 sığınak ve 3 mağaranın bulunduğu kaydedildi. Sığınak ve mağaralarda icra edilen aramalarda 1 adet benzinle karıştırılmış amonyum nitratla dolu 12 kg'lık tüp, 2 adet basma düzenekli EYP, EYP düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 adet USB bellek, 1 adet SD kart, 2 adet tüp, 40 adet pil, 1 adet dikiş makinesi, 800 kg muhtelif gıda ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Hainlerin İnine Girildi

Hainlerin İnine Girildi

Hainlerin İnine Girildi

Hainlerin İnine Girildi

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