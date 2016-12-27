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Hainlerin tek yapabildikleri 'bombalı araçla' saldırmak

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Hainlerin tek yapabildikleri 'bombalı araçla' saldırmak
El-Bab bölgesinde bombalı aracın patlaması sonucu yaralanan Kırıkkaleli Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan, "Çok terörist öldürdük. Canlı bombalı araçla üzerimize doğru geldiler. En fazla yapabildikleri bombalı araçla saldırmak" dedi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalar sırasında bombalı aracın patlaması sonucu yaralanan Kırıkkaleli Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan, bölgede yaşadıklarını anlattı. Saldırıda kolları ve bacaklarında yaralar ile kaburga kemiklerinde kırık oluşan Onbaşı Pekdoğan, Gaziantep'teki tedavisinin ardından Kırıkkale'deki baba evine geldi. 

ÇOK TERÖRİST ÖLDÜRDÜK
Tedavisi devam eden Pekdoğan, birliğine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü bekliyor. Gazi olmanın gururunu yaşayan Pekdoğan, "Tanklar, obüsler ve uçaklar sürekli bombaladığı için teröristler kafalarını bile kaldıramıyor. En fazla yapabildikleri, bombalı araç yolluyorlar" dedi. "Çatışma olduğu haberi geldi ve biz de ek takviye olarak gittik" diyen Pekdoğan, "Çatışmada bayağı terörist öldürdük. El-Bab Hastanesi'ni almıştık. Yer değiştirerek ateş ediyorlar. Bölme yerleri varmış. Oradan çıkarak canlı bombalı araçla üzerimize doğru geldiler. O arada bomba patladı. Arkadaşlarımla duvarın altında kaldık. Timde 8 yaralı asker arkadaşım var. Hepsiyle telefonda görüşüyorum. Hepsinin durumu iyi Allah'a şükür" diye konuştu.

Onbaşı Pekdoğan, kolları ile bacaklarında güçsüzlük olduğunu ve 2-3 kaburgasının kırıldığını, Gaziantep'teki tedavisinin ardından ailesinin yanında istirahata geldiğini anlatarak, "Türkiye'mizin birliği ve güvenliği için her şekilde ve her yerde Türk askeri olarak görevimizi yapmaya hazırız" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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