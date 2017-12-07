Hak-iş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Bilecik İl Başkanı Gökhan Demir;

Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Bilecik İl Başkanı Gökhan Demir, taşeron sorununun çözümü noktasında emeği geçenlere teşekkür ederek...

Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Bilecik İl Başkanı Gökhan Demir, taşeron sorununun çözümü noktasında emeği geçenlere teşekkür ederek yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi.

Gökhan Demir, yaptığı açıklamada, taşeron sorununa köklü çözüm getirilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını belirtti.Bu konuda önemli katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu olmak üzere ilgililere ve güç veren taşeron işçilere teşekkür eden Demir, "Yeni düzenleme ile; hepimiz için model insan olarak kabul ettiğimiz sevgili peygamberimizin bütün söz ve uygulamalarına ters bir şekilde "eşref-i mahlukat olan" insanın onuruna aykırı, eşitsiz, adaletsiz, ve hatta modern bir kölelik uygulaması olan taşeron ve geçici işçilik sistemi artık bitmiştir. Kamudaki taşeron işçileri şu anda çalıştıkları iş yerlerinde kadrolu kamu işçisi statüsünde çalışmaya devam edeceklerdir. Bu arkadaşlarımızın hem statüleri değişmemiş olacak, hem de sendika hakları, kıdem tazminatı hakları, ikramiye hakları ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınmış olacak. Yerel yönetimlerde ise imtiyazlı bir kamu şirketi kurularak bütün taşeron şirketler tasfiye edilecek ve buralarda çalışan arkadaşlarımız belediyenin kendi kuracağı imtiyazlı şirketinde işçi statüsünde sendikal ve diğer haklarıyla birlikte istihdam edilecektir. Bu kanun tasarısı Meclis'te kabul edildikten sonra üç aylık bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Geçiş döneminde personeller taşeron firmalardan devir alınacak. Bu devir süresince maaşlar ve diğer haklar devam edecek. Aynı işe aynı ücret bireyin ve çalışanın anayasal hakkı olduğu için düzenlemeler en kısa sürede yapılacaktır. Daha sonra taşeron firmalarla ilişkiler kesilecek ve çalışanların kamu işçisi olarak tescilleri yapılacaktır. Öz Büro İş Sendikası olarak tüm kamu ve özel iş yerlerindeki "Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif" iş kollarında görevli işçileri kapsamaktadır. Anayasal hak olan sendikal faaliyet için çalışanlar özgürce üye olabileceklerdir. Taşeron veya geçici ne olursa olsun tüm çalışanlarımızın haklarını her zaman savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz" dedi.