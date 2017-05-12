Hakan Doğan, Bakü’de Çeyrek Finale Çıktı

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda boksta 60 kiloda ringe çıkan Hakan Doğan, Goyanlı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda boksta 60 kiloda ringe çıkan Hakan Doğan, Goyanlı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bakü'nün ev sahipliğindeki bu önemli organizasyonda boks branşı maçları bugün başlarken, ringe çıkan ilk milli boksör 60 kiloda Hakan Doğan oldu. Baştan sona üstün götürdüğü müsabakada Goyanlı rakibini yenen milli sporcu bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Hakan Doğan, çeyrek finalde ev sahibi Azerbaycan'dan rakibiyle yarı final mücadelesi verecek.

Türkiye'nin 10 sıklette temsil edildiği oyunlarda 31 ülkeden 113 boksör ter döküyor.