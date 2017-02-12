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Hakan Ertürk: “Takımımızı Yürekten Kutluyorum”

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Hakan Ertürk: “Takımımızı Yürekten Kutluyorum”
Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Sorumlu Hakan Ertürk, iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Takımımızı yürekten kutluyorum"...

Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Sorumlu Hakan Ertürk, iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Takımımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da mağlup eden Kayserispor'da Teknik Sorumlu Hakan Ertürk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi futbol oynayıp Galatasaray'a pozisyon vermediklerini belirtti. Takım olma yolunda hızla ilerlediklerini söyleyen Ertürk, "Biz ikinci yarıya 10 transferle başlayıp takım olma yolunda hızla ilerleyip, ikinci yarıda topladığımız puanlarla bunu başardık. İlk yarıda Galatasaray'a 1 pozisyon verdik. İkinci yarıda pas tercihlerimiz daha iyi olsaydı, daha farklı olabilirdik. Bitime 5 dakika kala 1 pozisyon verdik ve 1 gol yedik. Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik. Takımımız da yürekten mücadele etti. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Biz kazanınca aşağıdaki takımlarla aramızda farkın da açılmamasını sağladık. İlerleyen haftalarda üst sıralara çıkacağız" diye konuştu.

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