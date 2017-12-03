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Hakan Özmert: “Bir Hedef Doğrultusunda Çalışıyoruz”

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Hakan Özmert: “Bir Hedef Doğrultusunda Çalışıyoruz”
Medipol Başakşehirli futbolcu Hakan Özmert, her hafta oyunlarını geliştirmek için mücadele verdiklerini söyleyerek, "Sadece bir haftalık bir olay değil....

Medipol Başakşehirli futbolcu Hakan Özmert, her hafta oyunlarını geliştirmek için mücadele verdiklerini söyleyerek, "Sadece bir haftalık bir olay değil. Sezon başından beri iyi çalışıyoruz. Bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hafta da lider olmak bizi çok mutlu etti" dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek Galatasaray'ın 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertli futbolcu Hakan Özmert, bir hedef için mücadele ettiklerini ve her hafta bu hedefe yaklaştıklarını belirtti.

"Sezon başından beri iyi çalışıyoruz"

Liderliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını anlatan Özmert, "Sadece bir haftalık bir olay değil. Sezon başından beri iyi çalışıyoruz. Bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hafta da lider olmak bizi çok mutlu etti. Ama her şeyden önemlisi bir oyunumuz var ve bunu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz. Her takıma karşı farklı oynuyoruz. Bugün de bunu yaparak kazandık. İnşallah bunu yaparak hedefimize adım adım ulaşırız" diye konuştu.

"Forma rekabeti yüksek"

Kendi bölgesinde birçok oyuncuyla forma mücadelesi içinde olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, "İyi oyuncularla beraber oynuyoruz ve bu da rekabeti arttırıyor. Her geçen gün kendimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü aynı yerde sayarsan olmaz. Emre, Mahmut, İrfan hepsi iyi oyuncular. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça oynayacağız" şeklinde konuştu.

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