Hakan Ünal: “Yeni Mahalle Maçına Hazırız”

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Lig'inde rakibi Genç Uşak Spor Kulübü'nü 41-26 yenen Kastamonu Belediyespor'un Antrenörü Hakan Ünal, "Bizim için Yeni Mahalle...

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Lig'inde rakibi Genç Uşak Spor Kulübü'nü 41-26 yenen Kastamonu Belediyespor'un Antrenörü Hakan Ünal, "Bizim için Yeni Mahalle maçına hazırlık gibi bir müsabaka oldu" dedi.

Kastamonu Belediyespor'un Antrenörü Hakan Ünal, Genç Uşak Spor Kulübü müsabakası sonrası açıklamalarda bulundu. Ligde kaybetme lükslerinin olmadığını söyleyen Ünal, "Bunun için her maçımıza final gözüyle bakıyoruz. Çünkü ipler tekrar bizim elimize geçti. Bu avantajımızı sezon sonuna kadar kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kastamonu'nun 100 binden fazla nüfusunun bulunduğunu hatırlatan Ünal, "Üç tane deplasmanda hentbol takımı var. Fakat Atatürk Spor Salonu'nun dışında çalışma yapabileceğimiz başka bir spor salonu bulunmuyor. Antrenman ve müsabakalarımızda çok zorluk çekiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bu konuda biraz daha dikkatli ve duyarlı olursa iyi olur. Çünkü tüm organizasyonlar Atatürk Spor Salonuna veriliyor. Biz, diğer takımlarımızla birlikte Artsam Kulübü olsun, Gençlik Spor Kulübü olsun salonun doluluğundan antrenman yapacak zaman bulamıyoruz. Biz, şampiyonluğa oynuyoruz, Arstsam küme düşmemeye oynuyor. Kastamonu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ise birinci lige çıkmak için mücadele ediyor. Bu konuda İl Müdürlüğümüz biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyespor Kulübü olarak kazanmaya devam ettikçe Yeni Mahalle Spor Kulübü'nün daha da stresli hale geleceğini ifade eden Ünal, "Yeni Mahalle'nin önünde iki tane önemli maçı bulunuyor. Ardeşen ile Zağnos maçına çıkacaklar. Bu maçın birini evinde, birini ise deplasmanda oynayacak. Bu yüzden Yeni Mahalle'nin puan kaybetmesini daha fazla görüyorum. Avantajlı olan taraf şuanda biziz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın en skor ismi olan Kastamonu Belediyespor'un oyuncusu Yasemin Güler ise şöyle konuştu:

"Bu maç bizim için çok önemliydi. Önümüzde Yeni Mahalle maçı var. Bu maç, Yeni Mahalle maçının provası niteliğindeydi. Bu maçta güzel işler yaptık. Bu yüzden çok mutluyuz. Şu anda ligde lideriz. Yeni Mahalle maçını da kazandığımızda inşallah şampiyonluğu hedefliyoruz."