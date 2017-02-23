Kilis İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılı hizmetçi eğitim kapsamında İl Özel İdaresi Teknik görevlilerine hakediş hazırlama eğitimi verildi.

Kilis İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılı hizmetçi eğitim kapsamında İl Özel İdaresi Teknik görevlilerine hakediş hazırlama eğitimi verildi.

Eğitimin başında İl Özel İdaresi Genel Sekreter Mustafa Bolat, yaptığı değerlendirmede personelin eğitimine özel önem verdiklerini, bilen insanın daha az hata yapacağını, yeniliklere açık olan idarenin eğitim konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirtti.

Bolat, bütün personel ve Teknik personelle ilgili eğitimler ihtiyaç doğrultusunda yıl boyu sürdürüleceğini sözlerine ekledi.