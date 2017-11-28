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Hakemin Gösterdiği Kartlara Tepki Gösteren Futbolcular Sahayı Terk Etti

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Hakemin Gösterdiği Kartlara Tepki Gösteren Futbolcular Sahayı Terk Etti
Ağrı amatör futbol kulüplerinde İshak Paşaspor ile Taşlıçayspor maçında hakem ilk yarı 10 kart gösterince futbolcular sahayı terk etti.

Ağrı amatör futbol kulüplerinde İshak Paşaspor ile Taşlıçayspor maçında hakem ilk yarı 10 kart gösterince futbolcular sahayı terk etti.

Hakem ilk yarıda Taşlıçayspor kulübü oyuncularına 8 sarı kart, 2 kırmızı kart, 2 penaltı verince futbolcular sahayı terk etti.

İlk 45 dakikanın bitmesine yakın kalecinin aldığı kırmızı kartla futbolcular toplanarak hakemi alkışladılar. Taşlıçayspor yönetimin aldığı kararla futbolcular saha terk etti.

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