Hakemler Derneği’nden Açıklama

Samsun'da bir futbol müsabakasında hakem ile futbolcu arasında çıkan darp olayıyla ilgili Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Samsun Şube...

Samsun'da bir futbol müsabakasında hakem ile futbolcu arasında çıkan darp olayıyla ilgili Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Samsun Şube Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Hakem arkadaşımızın olayla ilgisi yoktur" denildi.

Samsun'da oynanan Yenidoğanspor ile Atakentspor karşılaşmasında, maç bitiminde kırmızı kart nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada bir oyuncu başından darbe alarak yaralandı. Futbolcunun hakem tarafından darp edildiğini iddia etmesi sonucu, Samsun Hakemler Derneği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Hakemimizin olayla hiçbir alakası bulunmamaktadır. Darp olayı oyuncular arasında yaşanmıştır. Üyemiz olan hakem arkadaşımız olaya karışmamıştır" denildi.