Hakemlerden Büyükşehire Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Çağatay Şahan ve eski hakemler...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Çağatay Şahan ve eski hakemler Necmi Temizel, Yusuf Ertan, İbrahim Aksoy ve Yunus Yıldırım'ı makamında kabul etti. Eski hakem Necmi Temizel, Başkan Ergün'e Güzelyurt'taki spor tesislerine adının verilmesinden dolayı teşekkür ederek, "Bana büyük bir onur yaşattınız. İnsanlara yaşanırken anılmalı dediniz ve tüm Türkiye'ye örnek bir davranış sergilediniz" diye konuştu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Çağatay Şahan ve eski hakemler Necmi Temizel, Yusuf Ertan, İbrahim Aksoy ve Yunus Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Eski hakemlerden Necmi Temizel, Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelyurt'ta bulunan spor tesislerine adının verilmesini büyük onur ve gururla karşıladığını belirtti. Temizel, "Güzelyurt'ta bulunan spor tesislerine adımın verilmesinden dolayı Futbol hakemleri camiası adına teşekkür ediyorum. Bana yaşarken büyük bir onur yaşattınız. İnsanlar yaşarken anılmalı diye bir ukde vardır. Sizlere olan borcumuzu ödeyemeyiz. Ben bunu tüm Türkiye'de de paylaştım. Paylaştığım insanlar sizi tebrik etti ve ülkemizin diğer illerindeki belediye başkanlarına da hakem derneklerimiz örnek gösterecekler" diye konuştu.

Oda ve Dernekler Binasında hakemlere de yer verildi

Eski hakem Necmi Temizel, "Gerçekten duruşunuzla, çalışmalarınızla birçok insana örnek oluyorsunuz. Ayrıca Oda ve Dernekler Binası'nda bizlere de yer verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Spor camiasına katkılarınız ve desteklerinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, "Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Her zaman yanınızdayız" diye konuştu.