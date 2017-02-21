HAKEMLERE RAĞMEN

Korktuğum başımıza geldi, son yazımda bu konu da uyarılarda bulunmuştum ama bu kadarını beklemiyordum.Oysa haftayı çok güzel geçirmiştik,Samsunspor için çok coşkulu bir destek gecesi yapmıştık trübünler de olabildiğince dolmuştu.

Hocanın cezası nedeniyle sahaya giremeyişi takımı mutlaka olumsuz etkilemiştir ama hakem bizi katledene kadar iyi de oynuyorduk.

Bir şişirme top ve stoperin ıskası bize pahallıya mal oldu.

Yapılan faulün ceza yayı çizgisinin üzerinde olduğu uzaydan bile görünürdü ama basmayı gören hakem hareketin yerini göremedi!

Penaltıyı yardımcı hakemin verdiğini söyleyen hakemin yeni kurallardan haberi olmadığını düşünmüyorum, öyle olsa bile eski kurala göre de kırmızı kart ağır bir karar Burhan Güven’in hemen önünde idi,hadi pozisyonu içerde gördü desek bile kırmızıyı göstermesinin mantıklı bir izahı yok.

Penaltı atışında ki kural ihlalinden bahsetmiyorum bile.

Yardımcı hakemin o pozisyonda iki metre ilerde ne yaptığını merak ediyorum.

Maçın hakemi resmen bizi katletti,maç boyunca bütün taktir haklarını aleyhimize kullandı.

Rakip takımdan Güven ve Sinan’ı atması gerekirdi onların yaptıklarını görmezden geldi.

Sinan’ın son bölümde yaptığı hareketi boş geçmek hakemliğe ihanettir.

Sinan atılmış olsa taraftarımıza o küfürleri edemeyecek, seyircide bu taşkınlığı yapmayacaktı. Mersin’in rakibiyiz, onların yaptığı pisliği anlamaya çalışırız ama hakemlerin her hafta pislik yapmasını anlamıyoruz.

Samsunspor’lu oyuncuları yine de tebrik ediyorum bu hakeme ve eksik kalmamıza rağmen oyunu bırakmadılar, sonuna kadar kovaladılar. Teknik işlere karışmamaya özen gösteriyorum ama Kone’yi önde oynatmak daha faydalı olur gibi geliyor,bir de Mersin’in defansının ağır olduğunu görebilsek

Araya toplar atsak Kone’nin golü gibi goller bulabilirdik diye düşünüyorum.

Bir kuralın değişmesi gerektiğini düşünüyorum oda şu, koşarak giden futbolcuya arkadan sarılıp indirenin kırmızı görmesi daha adil olur çünkü bu harekete maruz kalan futbolcuların çoğunluğu reflex olarak tepki veriyor ve kart görebiliyor en önemliside seyirci anormal tepki gösteriyor ve ceza durumu oluşuyor, bu gibi aleni sarılmaların kırmızıyla cezalandırılması adil bir kara olur İnşallah böyle bir karar alınır.Mersin maçında aldığımız bir puan bizi bu ligde tutacaktır İnşallah,rakiplerimizi izledik hiçbiri bizim düzeyimizde değil sadece çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü ÜZERİMİZE OYNANIYOR.

Biz bu ligde İnşallah kalacağız ve bunu federasyona ve hakemlere rağmen yapacağız.

Bu hakemden mutlak şikayetçi olalım,hakkımızı arayalım,bu maçtan birşey çıkmasa bile bundan sonraki hakkemler dikkatli olsun.