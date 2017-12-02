Hakim Kazada Hayatını Kaybetti

Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında Elazığ 1. Aile Mahkemesi Hakimi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında Elazığ 1. Aile Mahkemesi Hakimi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır- Elazığ karayolunda, Elazığ'dan Diyarbakır'a giden Elazığ 1. Aile Mahkemesi Hakimi Murat Binici'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Binici, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, araçta bulunan kadın avukat ise ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Binici'nin cenazesi yapılan incelesin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.