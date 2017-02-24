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Hakimden Mağdureye Nasihat: “Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmayı Öğren”

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Hakimden Mağdureye Nasihat: “Kendi Ayaklarının Üzerinde Durmayı Öğren”
Bahçelievler'de, sevgilisinin 18 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık M.Y.A. hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına...

Bahçelievler'de, sevgilisinin 18 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık M.Y.A. hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına devam edildi. Mağdure cinsel istismara uğradığını , sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme hakimi duruşma bitiminde, "Senden istediğim ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Kurda kuşa yem olma. Toplumdaki kötü insanlara karşı koru kendini" dedi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdure B.N.E (18) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Genç kız ifadesinde, "Evden anneme ve sevgilisine hazmedemeğim için kaçtım.Bu şahıs da bunu bana koz olarak kullanıyordu. Bana annen benim için hiçbir şey ifade etmiyor, ben bu evde senin içi kalıyorum. Bu olaylar yaklaşık 4 ay önce başlamıştı" dedi. Sanığın taciz içerikli mesajlarını gönderdiğini iddia eden genç kız, "2013 yılında İstanbula gelmiştim, ondan öncesinde baba annemde kalıyordum. Sanık defalarca cinsel istismara bulundu. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı verdiği mütalaada, mağdurenin 2013 yılında İstanbul'a annesinin yanına taşındığı, 2014 yılı içerisinde sanığın mağdureye cinsel istismara yönelik davranışlarda bulunduğu,sanığın suçu kabul etmediği ancak mağdurenin olayları samimi anlattığına dair izlenimle sanığa iftira atmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtti. Savcı sanığın zincirleme cinsel istismar suçundan 10 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

'Kurda kuşa yem olma'

Hakim Mithat Çelikel duruşma bitiminde mağdureye, "Sen ayaklarının üzerinde durabilen başarılı bir insan olmalısın. Senden istediğim ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Kurda kuşa yem olma. Toplumdaki kötü insanlara karşı koru kendini. Bundan sonra kimseye ihtiyacın olmasın. Ama ille de devlet desteği diyorsan avukatın aracılığıyla ilgili yerlere yazı yazarak yardım alabilirsin." şeklinde nasihatte bulundu.

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