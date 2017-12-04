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Hakime Bylock’tan 6 Yıl 3 Ay Hapis

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Hakime Bylock’tan 6 Yıl 3 Ay Hapis
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen bir hakim yargılandığı...

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen bir hakim yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat'ta hakim olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Yaşar K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen hakim Yaşar K.'nin yargılanması bugün sona erdi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Yaşar K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Yaşar K.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halini göz önünde bulunduran mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı getirerek tahliyesine karar verdi.

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