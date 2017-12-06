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Hakime Bylock’tan 6 Yıl 3 Ay Hapis

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Hakime Bylock’tan 6 Yıl 3 Ay Hapis
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan eski Çorum hakimi yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3...

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan eski Çorum hakimi yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum Vergi Mahkemesi hakimi olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 Temmuz'da tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Muhammet İ.Y.'nin yargılanması sona erdi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Muhammet İ.Y., duruşmaya tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezavinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Muhammet İ.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti Muhammet İ.Y.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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