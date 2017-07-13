IHAAW231351-GEN/13-07-2017 - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 154 idari yargı mensubunun görev yerini değiştirdi. 13.07.2017 23:13:51 TSI NNNN
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Hakimler Ve Savcılar Kurulu (Hsk), 154 İdari Yargı Mensubunun Görev Yerini Değiştirdi.
IHAAW231351-GEN/13-07-2017 - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 154 idari yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.
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