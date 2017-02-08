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Hakkari Askerlik Şubesinde Personel Sıkıntısı

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Hakkari Askerlik Şubesinde Personel Sıkıntısı
Hakkari Askerlik Şubesinde yaşanan personel sıkıntısı, asker adayları ve ailelerin tepkisine neden oldu.

Hakkari Askerlik Şubesinde yaşanan personel sıkıntısı, asker adayları ve ailelerin tepkisine neden oldu.

Hakkari Askerlik Şubesinde muayene ve sülüs işlemleri için bekleyen gençler uzun kuyruklar oluşturdu. İHA muhabirine açıklamada bulunan asker adayları ve aileleri, "Kadro 5 memur olmasına rağmen sadece 1 memur görev yapıyor. Evrakların bize ulaşmasıyla birlikte buraya geldik. Kimisi öğrenci olduğu için tercih yapmak, kimisi ise askere gitmek için başvuruda bulunuyor. Yoğunluktan dolayı günlerdir şubeye gelip gidiyoruz. Ailelerimizle birlikte sabahtan akşama kadar dondurucu soğukta sıra bekliyoruz. Bir memur günde yüze yakın askerin işlemini yapıyor. İşlemler yapılırken, askerlik şubesindeki personel bizlere her konuda yardımcı oluyor ve bizi sıcak ve güler yüzle karşılıyor. Ancak 5 memurun görev yapması gereken yerde 1 memurun görev yapması bizleri üzüyor. Askeri yetkililerden isteğimiz, Hakkari Askerlik Şubesinin ihtiyacı olan personel atamalarının bir an önce yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

Yetkililer ise yaklaşık 3 yıldır askerlik şubesinde personel sıkıntısının bulunduğunu belirtti.

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