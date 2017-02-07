Hakkari Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Hakkari Belediyesi, araç filosuna sulama arazözü, vidanjör ve kanal açma araçları ekleyerek güçlendirdi.

Hakkari Belediyesi, araç filosuna sulama arazözü, vidanjör ve kanal açma araçları ekleyerek güçlendirdi.

Hakkari Belediyesinin araç filosunda yaşanan eksikliklerin giderilip kentte daha hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen 5 tonluk sulama arazözü, 8 tonluk vidanjör ve kuka kanalizasyon kanal açma araçları Hakkari Belediyesinin araç filosunu güçlendirdi. Belediyenin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne teslim edilen vidanjör ve kuka kanalizasyon kanal açma araçları ve İtfaiye Müdürlüğüne teslim edilen sulama arazözü kentte hizmet vermeye başladı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, "Belediyemizin itfaiye, su ve kanalizasyon müdürlüklerinin hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamda müdürlüklerimizin taşıyıcı mobil hizmet araçlarına yenilerini kazandırdık. Bu yönlü çalışmalarımıza devam ederek kentte belediye hizmetlerini daha kaliteli ve hızlı sunacağız" dedi.