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Hakkari Belediyesi Peyzaj Çalışmaları Başlattı

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Hakkari Belediyesi Peyzaj Çalışmaları Başlattı
Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları ile birlikte alt yapı ve peyzaj çalışmaları devam ederken, cadde ve...

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları ile birlikte alt yapı ve peyzaj çalışmaları devam ederken, cadde ve sokaklar modern ve yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Hakkari Belediye Başkanlığının başlattığı 2017 dönüşüm programı kapsamında kent genelinde asfalt, orta refüj, istinat duvarları ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye hizmet binası önünde başlatılan peyzaj çalışmaları ise çarşı merkezine ayrı bir güzellik kattı. Oturakların yerleştirildiği ve etrafın yeşillendirildiği belediye binası önü yapılan çalışmalarla muhteşem bir görünüme kavuştu. Belediye Başkanı Vekili Cüneyt Apcim şehir merkezinde başlatılan peyzaj çalışmalarını inceledi. Başkan Epcim Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, kar yağmadan önce birçok bölgedeki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Kentte yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan çalışmalarda kentin birçok noktasındaki sokaklar ise tamamen yenileniyor.

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