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Hakkari Belediyesinden Buzla Mücadele Çalışması

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Hakkari Belediyesinden Buzla Mücadele Çalışması
Hakkari Belediye Başkanlığı, karla mücadele ekibi çarşı merkezinde buzla mücadele çalışması başlattı.

Hakkari Belediye Başkanlığı, karla mücadele ekibi çarşı merkezinde buzla mücadele çalışması başlattı.

Hakkari'de kar yağışını etkisini kaybetmesi ile birlikte dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kente belediye başkanlığı iş makineleri desteğinde buzla mücadele çalışmalarını hız verdi. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zap suyu, alabalık tesisleri, şelale ve dere yataklarının kısmen donduğu kentte, hayat yaşanmaz hale geldi. Dondurucu soğuklar nedeniyle şehrin değişik noktalarında içme suyu şebekelerinin donduğu kente belediye vatandaşların içme suyu ihtiyacını tankerlerle karşılamayı sürdürüyor. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve buz pistine dönen Atatürk Anıtı civarı belediyeye ait iş makinelerinin desteği ile temizlenmeye başlandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde sürdürülen buzla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Belediye yetkilileri ise, çarşı merkezinde başlatılan buzla mücadele çalışmalarının ara sokaklarda da devam edeceğini belirttiler. Vatandaşlar ise, buzla mücadele çalışmasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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