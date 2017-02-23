Hakkari Belediyesinden Çevre Temizliği

Hakkari Belediyesi, şehir merkezinin 30 kilometre uzağında bulunan Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktasında temizlik çalışması yaptı.

Hakkari Belediyesi, şehir merkezinin 30 kilometre uzağında bulunan Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktasında temizlik çalışması yaptı.

Hakkari-Van karayolunun 3. kilometresinde bulunan Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktasında oluşan aşırı çevre kirliliğinin insan sağlığına ve doğaya zarar vermemesi için Hakkari Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüğü ekipleri, Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktasına giderek geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Zabıta müdürlüğü ekiplerinin karayolu üzerinde emniyet tedbirlerini almasıyla temizlik ekipleri, ilk olarak karayolu üzerinde ve kontrol noktasında bulunan köprüde biriken çöpleri temizledi. Ekipler, daha sonra burada bulunan Zap Suyu Deresinin çevresine ve köprü altına atılmış çöpleri temizleyerek bölgede oluşan çevre kirliliğini ortadan kaldırdı.

Çalışmalar sonucunda Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktası çevresinde bir kamyon dolusu çöp toplatıldı.