Hakkari Ekibinden Farklı Galibiyet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Ligde mücadele eden Hakkari Gücü Spor Kadın Futbol Takımı, ligin 11. haftasında konuk takım Nusaybin Gençlik Spor Kadın Takımını 6-1 mağlup etti.
Hakkari Merzan Sahası'nda oynanan maçta Nusaybin Gençlik Spor Kadın Takımına zor anlar yaşatan Hakkari ekibi, Aycan Arda'nın attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Konuk takımın ataklarına rağmen pes etmeyen Hakkari ekibi, sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Nusaybin Gençlik Spor Kadın Takımını 6-1 yenen Hakkari Gücü Kadın Takımı, çalınan müzik eşliğinde bir süre sahada halay çekerek, galibiyetlerini kutladılar.
Hakkari ekibine sponsor olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri de maçı izleyerek, kadın futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiler.
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