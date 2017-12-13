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Hakkari Emniyetine Yeni Alınan Zırhlı Araçlar Hizmete Sunuldu

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Hakkari Emniyetine Yeni Alınan Zırhlı Araçlar Hizmete Sunuldu
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından alımı yapılarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü emrine tahsis edilen ve "kirpi"adı...

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından alımı yapılarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü emrine tahsis edilen ve "kirpi"adı verilen mayına karşı korumalı 10 adet personel taşıyıcı zırhlı araç düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğluve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları katıldı. Bölücü terör örgütüne karşı büyük bir mücadele veren özel harekatçı polisleri ile tek tek tokalaşan Vali Toprak Hakkari'ye gönderilen zırhlı araçların hayırlı olmasını diledi. Terörle mücadelede kullanılacak olan 10 yeni zırhlı araçlar, kurban kesilmesi ve yapılan dualarla hizmete sunuldu.

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