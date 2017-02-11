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Hakkari İl Jandarma Komutanı Basınla Sohbet Toplantısı Düzenledi

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Hakkari İl Jandarma Komutanı Basınla Sohbet Toplantısı Düzenledi
Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve beraberindekiler ildeki ulusal ve yerelde çalışan gazeteciler yemekli sohbet toplantısında bir araya...

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve beraberindekiler ildeki ulusal ve yerelde çalışan gazeteciler yemekli sohbet toplantısında bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ev sahipliğinde düzenlenen sohbet toplantısına İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ildeki ulusal ve yerelde çalışan gazetecileri katıldı. Sohbet esnasında gazeteciler ildeki sorun ve sıkıntılar, meslekleri ve ilgili zorlukları dile getirdiler. En büyük sıkıntılarının haber yaparken kaynak sıkıntısı olduğunu ifade eden gazeteciler, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'nin göreve başlaması ile birlikte bu sorunu çözdükleri için sevindiklerini söylediler. Tuğgeneral Korkmaz, kentte huzur ve güvenin hakim olduğunu ifade ederek, Hakkari'nin her platformda iyi tanıtılması gerektiğini söyledi. Korkmaz sohbet sırasında,"Hakkarispor haberlerine öncelik verin. Bizler sayın valimiz ve emniyet müdürümüz ile birlikte hiçbir maçını kaçırmıyoruz. Maçı izleyen taraftarın coşkusunu görünce bizde mutlu oluyoruz. Hakkarispor inşallah 2018 yılında şampiyon olacak. Güzel Hakkari'nin güzel haberlerini yapın" dedi.

Hakkari İl Emniyet Müdürü Resul Dilberoğlu ise Hakkari'nin Türkiye'nin en huzurlu ili olduğunu belirterek, ilde güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi. Kentin her yönüyle iyi tanıtılması gerektiğini ifade eden Dilberoğlu, yöre halkının çok misafirperver olduğunu ifade etti.

Samimi geçen sohbet toplantısında bir gazeteci ise Tuğgeneral Korkmaz ve Emniyet Müdürü Dilberoğlu'na, "14 şubat sevgililer günü sizlerin aşk için görüşleriniz" nedir sorusu sohbet toplantısına damgasını vurdu. Tuğgeneral Korkmaz, "en büyük aşk Hakkarispordur" cevabı verirken Emniyet Müdürü Dilberoğlu ise "en büyük aşk Hakkari'dir" dedi.

İldeki gazeteciler ise sohbet toplantısından dolayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'a teşekkür ederek, bu gibi güzel toplantıların devamını dilediler. Sohbet toplantısı il jandarma komutanlığı önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Hakkari İl Jandarma Komutanı Basınla Sohbet Toplantısı Düzenledi

Hakkari İl Jandarma Komutanı Basınla Sohbet Toplantısı Düzenledi

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