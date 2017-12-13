Hakkari Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı

Hakkari merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlayan Yüksekova Sanayici ve İş Adamı Derneği (YÜSİAD) üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda...

Hakkari merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlayan Yüksekova Sanayici ve İş Adamı Derneği (YÜSİAD) üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkari merkezli olarak Ankara, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Siirt, Kahramanmaraş ve Van illerinde örgüte finansman desteği sağlayan YÜSİAD üyelerine yönelik 23 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı. Firari 8 şahsın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.