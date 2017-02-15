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Hakkari Polisinden Tombala Operasyonu

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Hakkari Polisinden Tombala Operasyonu
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tombala adı altında kumar oynatan iş yerlerine düzenlenen baskında 10 kişiyi gözaltına aldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tombala adı altında kumar oynatan iş yerlerine düzenlenen baskında 10 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, umuma açık yerlerde para karşılığı kumar oynatıldığı dair ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tespit edilen yere operasyon yaptı. Pehlivan Mahallesi Kaycan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine düzenlenen baskında 1 tombala makinası, bin 500 adet pul, 70 adet tombala kartı, 1 kamera, 2 adet televizyon ele geçirildi. İşyerinde bulunan 10 kişi ise gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kumar oynatan işyerlerine geçit vermeyeceklerini ifade ederek, gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini belirtti.

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