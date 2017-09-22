Hakkari Üniversitesinde Akademik Yıl Açılışı

Çölemerik Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapılan akademik yıl açılış törenine Üniversite Rektör Yardımcısı Prof.

Hakkari Üniversitesinin 2017-2018 akademik yılı törenle açıldı.

Çölemerik Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapılan akademik yıl açılış törenine Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, öğretim üyeleri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı. Programda konuşan Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, üniversitenin akademik ve idari personelleriyle bu yıl alınan öğrenci kontenjanlarına değindi. Kaliteli bir eğitimin nitelikli öğretim elemanlarıyla gerçekleşeceğini ifade eden Bada, nicelikten önce niteliğin önemli olduğunu vurgulayarak, öğretim elemanları ve öğrencilere başarılar diledi.

Öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Emrah Gül'ün "Bilim ve Etik" konulu dersinden sonra program kokteyl ile son buldu.