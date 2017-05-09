Hakkari’de 15 Bin Adet Kaçak Ampul Ele Geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 15 bin adet ampul ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 15 bin adet ampul ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Gelişen köyünde bir şahsın ev ve eklentilerinde gümrük kaçağı malzeme bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan aramada, 15 bin adet gümrük kaçağı ampul ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.