  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize -1 °C
  • Trabzon 4 °C

Hakkari’de 15 Köy İle 77 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

» »
Hakkari’de 15 Köy İle 77 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı
Hakkari'de kapanan köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari'de kapanan köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakırken, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için de çalışmalar sürüyor. Hakkari'nin Geçetli köyü bölgesinde ise tipi yüzünden yolda mahsur kalan öğrenci servisinin Geçitli şantiyesi karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde kapanan yüzlerce köy ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını, halen kapalı olan 15 köy ve 88 mezra yolunda ise çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Çocuklar Flütten Önce ’Ney’i Öğrenmeli"18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Beylikdüzü’ne Las Vegas’ta İki Ödül Birden18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Divapan’dan Girişimci Çalışanlarına Ödül18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Okul Servis Denetimleri Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Terminal Ve Otobüslerde Gıda Denetimi18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
  • Toki Boğaziçi’ne 102 Konut Yapacak18 Şubat 2017 Cumartesi 09:28
  • Yorgancılar: "Abd İle Ticaret Hacmimizi Yeterli Bulmuyoruz"18 Şubat 2017 Cumartesi 09:23
  • Başkan Ayrancı’nın Acı Günü18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
  • Ato’dan Sigorta Acentelerine Müjde18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
  • Keçiören’de Sevgililer Günü Konseri18 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti