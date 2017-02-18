Hakkari’de 15 Köy İle 77 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de kapanan köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari'de kapanan köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakırken, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için de çalışmalar sürüyor. Hakkari'nin Geçetli köyü bölgesinde ise tipi yüzünden yolda mahsur kalan öğrenci servisinin Geçitli şantiyesi karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde kapanan yüzlerce köy ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açtıklarını, halen kapalı olan 15 köy ve 88 mezra yolunda ise çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.