Hakkari’de 2 Kişi Tutuklandı

Hakkari'de yürütülen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen operasyonlarda gözaltına...

Hakkari'de yürütülen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 27.11.2017 günü ilimiz Çukurca ilçesinde "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si 28.11.2017 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir!" denildi.