  • BIST 107.921
  • Altın 153,786
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Hakkari’de 31 Bölge “Özel Güvenlik Bölgesi” İlan Edildi

» »
Hakkari’de 31 Bölge “Özel Güvenlik Bölgesi” İlan Edildi
Hakkari il genelinde 31 bölge "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak ilan edilerek giriş ve çıkışlara yasaklandı.

Hakkari il genelinde 31 bölge "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak ilan edilerek giriş ve çıkışlara yasaklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge 10 Aralık 2017 günü saat 00:00:01'den 24 Aralık 2017 günü saat 23:59:59'a kadar, "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Greyderin Çarptığı İşçi Yaşamını Yitirdi08 Aralık 2017 Cuma 19:58
  • Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu08 Aralık 2017 Cuma 19:33
  • Bolu’da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı08 Aralık 2017 Cuma 19:28
  • Maden Ocağında İş Kazası: 1 İşçinin Ayağı Koptu08 Aralık 2017 Cuma 19:08
  • Alaplı’da 50 Kişilik Grup Kahvehane Bastı: 1 Yaralı08 Aralık 2017 Cuma 19:08
  • Takla Atan Otomobilden Yaralı Kurtuldu08 Aralık 2017 Cuma 18:38
  • Gazze’de Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi08 Aralık 2017 Cuma 18:13
  • Cezaevi Firarisi, Ablasını Tüfekle Vurdu08 Aralık 2017 Cuma 18:08
  • Trabzon’da Yangın: Oğul Öldü, Baba Yaralı08 Aralık 2017 Cuma 18:03
  • Fetö’nün Tsk Yapılanması Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 188’e Yükseldi08 Aralık 2017 Cuma 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti