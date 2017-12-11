Hakkari’de 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Hakkari-Van karayolu üzerinde yapılan operasyonda 45 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde yapılan operasyonda 45 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkâri-Van karayolu üzerinde yapılan operasyonda 45 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.