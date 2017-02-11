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Hakkari’de 474 Gram Zümrüt Taşı Ele Geçirildi

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Hakkari’de 474 Gram Zümrüt Taşı Ele Geçirildi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de düzenlenen operasyonda 474 gram zümrüt taşı olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de düzenlenen operasyonda 474 gram zümrüt taşı olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

Hakkari valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ikamet eden M.Ç. isimli şahsın irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslar ile buluşmak ve elinde bulundurduğu kıymetli bir kısım taşları satmak üzere İstanbul'a gideceğinin bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordinasyon kurularak operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, M.Ç., S.A., S.A., A.A., ve İran uyruklu F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. ve F.Y. isimli şahısların üzerlerinde ve kaldıkları otelde yapılan aramalarda toplam 474 gram ağırlığında zümrüt olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

İstanbul'da adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıktan ve emniyet müdürlüğünden serbest bırakılırken İran uyruklu şahsın ise sınır dışı edilme işlemlerine başlandığı konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Hakkari’de 474 Gram Zümrüt Taşı Ele Geçirildi

Hakkari’de 474 Gram Zümrüt Taşı Ele Geçirildi

Hakkari’de 474 Gram Zümrüt Taşı Ele Geçirildi

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