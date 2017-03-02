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Hakkari’de 500 Kilo Eyp Ele Geçirildi

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Hakkari’de 500 Kilo Eyp Ele Geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı sonucu 500 kilogram ağırlığında 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı sonucu 500 kilogram ağırlığında 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından İl Jandarma Komutanlığı 156 Jandarma İmdat Hattına yapılan ihbara istinaden 1 Mart 2017 günü Şemdinli ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde, kayalıklar arasına ve toprağın altına gizlenmiş vaziyette toplam 500 kilogram ağırlığında 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzenekleri usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Hakkari’de 500 Kilo Eyp Ele Geçirildi

Hakkari’de 500 Kilo Eyp Ele Geçirildi

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