Hakkari’de 500 Kilo Eyp Ele Geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı sonucu 500 kilogram ağırlığında 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından İl Jandarma Komutanlığı 156 Jandarma İmdat Hattına yapılan ihbara istinaden 1 Mart 2017 günü Şemdinli ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde, kayalıklar arasına ve toprağın altına gizlenmiş vaziyette toplam 500 kilogram ağırlığında 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzenekleri usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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