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Hakkari’de 700 Polisle ‘Huzur 3’ Operasyonu

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Hakkari’de 700 Polisle ‘Huzur 3’ Operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur" operasyonu kapsamında Hakkari il genelinde 700 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur" operasyonu kapsamında Hakkari il genelinde 700 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin giriş çıkış noktalarında 700 polisle geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Hakkari'nin Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde farklı noktalarda polis ekipleri şüpheli görülen araçları ve yayaları durdurdu. Hakkari Medeni Sancar Caddesi üzerinde asayiş denetimi yapan polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak araçların içini kontrol edip, sürücü ve yolcuları GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Şehrin farklı noktalarında da ekipler şüpheli görülen kişileri durdurarak üst ataması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan bazı araçlara, eksik evrak nedeniyle ceza kesildi. Özel Harekat timleri ise zırhlı araçlar eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Uygulamanın Türkiye genelinde düzenlenen "Türkiye Huzur 3" uygulamasının devamı olduğunu belirten yetkililer, huzur ve güven için uygulamaların devam edeceğini belirttiler.

Hakkari’de 700 Polisle ‘Huzur 3’ Operasyonu

Hakkari’de 700 Polisle ‘Huzur 3’ Operasyonu

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